Arnold Hanslmeier (60) beobachtet gern im eigenen Observatorium © Uni Graz/Schweiger

Wenn sich heute die erste Mondlandung zum 50. Mal jährt, werden sich viele an jene flackernden Bilder erinnern, die damals über die Fernsehbildschirme flimmerten. Einer davon ist der Grazer Astronom Arnold Hanslmeier, der zu dem Anlass auch ein populärwissenschaftliches Buch über den Mond verfasst hat, das in den Buchhandlungen ausliegt. Es ist ein weiteres Buch in einer ganzen Kette erfolgreicher Publikationen, die den Grazer Wissenschaftler wohl österreichweit zum Beherrscher des „Bücherhimmels“ macht. Etwa zwei Dutzend Bücher hat er verfasst, darunter zwei Kinderbücher und populärwissenschaftliche Bücher - das ist einzigartig in Österreich.