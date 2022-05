Auf 2,2 Kilogramm bringt es so ein Sechsertragerl alkoholfreies Flaschenbier also. Kann nicht ganz stimmen? Doch, schon. Gemeint ist hier nicht das Gewicht des Gebindes samt Inhalt (das käme auf 3,9 Kilogramm), es geht um den unsichtbaren CO2-Rucksack, den das Produkt mit sich trägt. 2,2 Kilo Kohlendioxid also hat die Herstellung des Biers rechnerisch verursacht. So weist es die App Inoqo aus, mit der wir den Selbstversuch gewagt und den familiären Großeinkauf vom vergangenen Wochenende auf seine Klimaverträglichkeit hin analysiert haben.