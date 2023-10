European Green Capital: Wie Graz sich den Titel holen will

Tallinn, Estland, hat sich das Ziel gesetzt, dass jede Adresse maximal 15 Minuten vom öffentlichen Verkehr entfernt ist. In Grenoble, Frankreich, kommt der Großteil der Nahrungsmittel in Schulkantinen aus der Region oder aus biologischer Landwirtschaft. In Lahti, Finnland, werden 99 Prozent des Haushaltsabfalls recycelt. Lissabon, Portugal, hat mit 516 Ladestationen für E-Bikes eines der größten Lade-Netzwerke weltweit. Und Oslo, Norwegen, listet seine CO₂-Emissionen wie ein Budget auf.