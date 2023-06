Helios, wie der griechische Sonnengott, heißt eines der Vorhaben in Sachen Dekarbonisierung der Grazer Fernwärme. Das Besondere am Projekt der Energie Graz in Messendorf: Man nutzt nicht nur Solarenergie, sondern auch Deponiegas, das aus der Altdeponie Köglerweg abgeführt und verbrannt wird. Zugleich erzeugt ein Blockheizkraftwerk Strom, wobei auch die Wärme noch auf ein weiteres Temperaturniveau gebracht wird („Power-to-Heat-Anlage“).