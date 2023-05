Wie grün ist ein Sportstadion? Und wie viel CO 2 lässt sich mit kurz- bis mittelfristig umsetzbaren Investitionen einsparen? Dieser Frage nimmt sich der Sport-Dachverband ASKÖ (Arbeitsgemeinschaft für Sport und Körperkultur in Österreich) an und nahm in der Steiermark als ersten Schritt sein Herzstück, das Stadion in Eggenberg, unter die Lupe. "Das Thema ist in aller Munde und wichtiger denn je. Daher haben wir gesagt: Wir wollen schauen, dass wir unsere Vereine darauf trimmen, dass sie klimafit werden", erzählt Kurt Perner, des steirische ASKÖ-Landesgeschäftsführer.