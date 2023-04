Sie haben nicht genug. Die Klimaaktivisten der Letzten Generation blockieren am heutigen Montag ein weiteres Mal den Grazer Verkehr. Diesmal am Opernring. Gegen 7.45 Uhr hat die Aktion begonnen. Laut Polizei gibt es eine Umleitung über den Gehsteig daneben. Gegen 8 Uhr hieß es, dass mit der "Loslösung" begonnen wurde. Um 8.30 Uhr verkündete die Polizei, dass der Protest vorbei ist.

Wieder wurden die Aktivisten losgelöst © Edler-Retter

Auch in Wien auf der Reichsbrücke haben sich Aktivisten am Montag festgeklebt, weitere Mitglieder der Letzten Generation haben den Verkehr durch langsames Gehen auf der Fahrbahn gestoppt. Laut der Letzten Generationen waren in Graz neun und in Wien zwölf Aktivistinnen und Aktivisten bei den Aktionen beteiligt.

Ursprünglich sollte in Graz die letzte Aktion der "Osterwelle" am vergangenen Freitag enden (wir berichteten), am Sonntag kündigten die Aktivisten überraschend eine neue Blockade an. Es ist ein weiterer Versuch, die Regierung aufzurütteln, heißt es. Gefordert wird weiterhin, dass die Bundesregierung in der Klimakrise "endlich die billigsten und einfachsten Schutzmaßnahmen für eine sichere Zukunft setzt: Tempo 100 auf der Autobahn und ein Verbot neuer Öl- und Gasbohrungen".

Steirisches Netzwerk mit 140 Aktivisten

Durch die vergangenen Aktionen in Graz soll die Letzte Generation zudem zahlreiche Mitglieder dazugewonnen haben. Mittlerweile besteht das steirische Netzwerk aus rund 140 Klimaaktivistinnen und -aktivisten.

An vier Tagen in Folge waren insgesamt bis zu 90 Aktivisten in der vergangenen Woche in Graz unterwegs. Insgesamt wurden 321 Anzeigen erstattet. Diese betrafen vor allem das Versammlungsgesetz, das Sicherheitspolizeigesetz und die Straßenverkehrsordnung. Auch heute dürften die Aktivisten, wie schon an den bisherigen Tagen, mit Anzeigen rechnen.

Neue Baustellen starten ab heute

Doch das ist nicht das Einzige, was am heutigen Montag auf die Grazer Autofahrerinnen und -fahrer zukommt. Neben der Großbaustelle in der Neutorgasse kommen ab heute folgende Grabungen und Sperren hinzu:

Neutorgasse: Bereits seit März wird eben an der künftigen Tramstrecke gebaut, neben der Neutorgasse selbst müssen sukzessive auch umlegende Straßenzüge vorübergehend gesperrt werden. Ein "Künettenaushub" sorgt nun zudem für Nachtarbeiten von 17. auf den 18. April in der Radetzkystraße Süd. Und: Wegen Pflasterabbrucharbeiten und des Errichtens eines Wasserleitungsprovisoriums entfallen einige Parkplätze in der nördlichen Radetzkystraße von der Schmiedgasse bis zum Radetzkyspitz, es gibt eine vorübergehende Fußwegführung.

Elisabethstraße: Auch in dieser Woche werden Baumpflegearbeiten durchgeführt. In den kommenden Tagen kommen Kran wie Muskelkraft auf Höhe der Häuser 48–56 und 81–91 zum Einsatz, was die Zusammenlegung von Fahrspuren erforderlich macht.

Idlhofgasse: Auf Höhe Annenstraße – Niesenbergergasse kommt es zu einer Totalsperre wegen eines Kranaufbaues. Bis 23. April wird eine beschilderte Umleitungsstrecke eingerichtet.