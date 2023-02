Mitten in der Mürzzuschlager Innenstadt befindet sich das traditionsreiche Geschäft Eisen-Kleinhans, wo Handwerker auf der Suche nach Werkzeug fündig werden und sich auch Schraube um Schraube aus den Regalen zusammensammeln können. Ein Geschäft weiter kann sich der Kunde ebenso ganz nach Wunsch bedienen, Schraube und Mutter weichen in der Mariazellerstraße 1 aber Nüssen, Müsli, Nudeln oder Gewürzen. Dort eröffneten nämlich Nicol Hirschegger und ihre Tochter Denise zu Wochenbeginn das Geschäft "Unverpackt". Der Name ist Programm, statt Plastikverpackungen kommen Mehrweggebinde zum Einsatz.