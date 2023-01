Vom Haubenmenü bis zum Burger, vom falschen „Vish“ bis zum Tortenangebot, das keine Wünsche übrig lässt. Das alles gibt es in Graz längst in vegan. War die Stadt vor 15 bis 20 Jahren mit ihrer Dichte an fleischfreien Lokalen so etwas wie die Vegetarier-Hauptstadt Österreichs, so gilt das jetzt wohl für den Veganismus – mindestens sechs Lokale und eine Kette von Eisdielen haben Milch, Ei & Co. komplett aus ihren Speisekarten gestrichen.