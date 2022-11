Satte 20,2 Millionen Autos waren es, die heuer in den ersten zehn Monaten die Asfinag-Zählstelle Feldkirchen auf der A 2 passiert haben. Das macht den Autobahnabschnitt zwischen den Abfahrten Graz-Ost und Graz-West zu einem der meistfrequentierten im Land. Doch im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie (Jänner bis Oktober 2019) sind die Autofahrten dort um rund 660.000 oder 3,2 Prozent weniger geworden, wie eine Auswertung des Verkehrsclub Österreich (VCÖ) zeigt. Und nicht nur das: „Bei 75 Prozent der steirische Zählstellen waren heuer bislang weniger Pkw unterwegs als vor der Pandemie“, sagt VCÖ-Sprecher Christian Grazer.

So wurden im Bereich Sinabelkirchen (A 2) um 4,6 Prozent weniger Pkw registriert als in den ersten zehn Monaten des Jahres 2019, in Gratkorn (A 9) beträgt das Minus 4,8, in Peggau (S 35) 9,2 Prozent. Ein leichtes Plus von 1,8 Prozent gab es dagegen in Graz-Webling (A 9). Auch verglichen mit dem Oktober 2021 wurden die Autofahrten bei den meisten Zählstellen im Land um drei bis vier Prozent weniger.

Beim VCÖ führt man das einerseits auf die hohen Spritpreise zurück. „Andererseits dürfte auch das Klimaticket eine Rolle spielen, dass die öffentlichen Verkehrsmittel attraktiver gemacht hat“, sagt Gratzer.

Der Schwerverkehr nimmt zu

Entgegengesetzt hat sich allerdings der Schwerverkehr entwickelt. An 34 der 45 ausgewerteten steirischen Zählstellen gab es verglichen mit 2019 teils kräftige Verkehrszunahmen. Im Abschnitt Schwarzlsee (A 9) waren heuer in den ersten zehn Monaten 2,637 Millionen Lkw unterwegs – ein Plus von mehr als zwölf Prozent. Durch den Plabutschtunnel (A 9) rollten bislang 1,73 Millionen Lastwagen (plus 7,9 Prozent), auf der Laßnitzhöhe (A 2) waren es 2,2 Millionen (plus 5,2 Prozent). „Der Lkw-Verkehr wächst seit Jahren stärker als die Wirtschaft“, sagt Gratzer. Der VCÖ fordert, betriebliche Gleisanschlüsse wieder zu reaktivieren und mehr Lkw-Kontrollen in Bezug auf Beladung und Tempolimits.