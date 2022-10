Die Zahl ist schwindelerregend hoch. Auf bereits 900 Megawatt ist die Gesamtleistung jener geplanten Sonnenstrom-Anlagen angewachsen, die alleine in der Oststeiermark zur Einspeisung in die Stromnetze angemeldet sind. Zum Vergleich: Das entspricht der Leistung von rund 50 Grazer Murkraftwerken oder etwa 180.000 durchschnittlichen Fotovoltaikanlagen auf Einfamilienhäusern. Das Problem: Viele der Antragsteller können vorerst nicht wie geplant zum Zug kommen, und das nicht nur im Osten des Landes. Der Ausbau der Netze und Transformatoren hält mit dem Ansturm auf die Solarenergie nicht Schritt.

Die Folge ist wachsender Unmut unter jenen, die eine Fotovoltaikanlage samt Netzeinspeisung planen und vom Stromnetzbetreiber die Haltekelle gezeigt bekommen. Eine zusätzliche Einspeisung über den bestehenden Anschlusspunkt sei derzeit nicht verkraftbar, heißt es sinngemäß in den abschlägigen Schreiben.

Eine Vorgehensweise, an der sich die steirischen Grünen stoßen. „An uns werden laufend Beschwerden herangetragen, dass die Energie Steiermark den Anschluss von PV-Anlagen im ersten Schritt verweigert und erst nach Intervention durch die E-Control gewährt“, sagt Energiesprecherin Lara Köck. Denn die schlichte Aussage, dass die Netzkapazität nicht ausreichend wäre, genüge gesetzlich nicht als Begründung, einen Anschluss zu verweigern. Zumal als Grundlage in der Praxis oft nur theoretische Berechnungen dienen würden, die von kaum realistischen Szenarien ausgingen, sagt Köck.

24.000 Mal die Netzverträglichkeit geprüft

Bei der Energie Steiermark weist man die Kritik zurück. Selbstverständlich seien die Fälle, in denen man nicht die volle geplante Leistung abnehmen könne, gut begründet, sagt Konzernsprecher Urs Harnik-Lauris: „Die Leistungsfähigkeit der Trafos und der nachgelagerten Umspannwerke darf nicht überschritten werden. Wir machen das nicht aus Jux und Tollerei.“ 24.000 Netzverträglichkeitsprüfungen seien heuer bereits durchgeführt worden – doppelt so viele wie im gesamten Vorjahr. 73 Prozent aller Interessenten bekommen laut dem Konzern eine Einspeisezusage am eigenen Anschlusspunkt, weitere 22 Prozent für den nächstgelegenen Trafo. Die restlichen fünf Prozent seien derzeit nur anderweitig (mitunter nur ins höherrangige Netz) integrierbar, was für Privatleute unrealistisch ist.

Für heuer rechnet man bei der Energie Steiermark mit 5700 zusätzlich geschaffenen Zählpunkten – mehr als in den vergangenen beiden Jahren zusammen. Für die weitere Zukunft verweist Harnik-Lauris auf die große Netzausbau-Offensive, die der Konzern bis 2030 plant.

Die Grünen haben indes eine Anfrage an Landeshauptmann Christopher Drexler eingebracht. Unter anderem wollen sie wissen, wie viele Netzanschlüsse seitens der Energie Steiermark heuer abschlägig beschieden worden seien und wie oft eine Intervention der E-Control-Schlichtungsstelle erfolgreich gewesen sei.