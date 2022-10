Die Gasspeicher sind gefüllt, im Dezember startet die Strompreisbremse, zudem gibt’s für alle 500 Euro Klimabonus. Warum sollten wir diesen Winter überhaupt Energie sparen?

Stefan Schleicher: Ich wundere mich etwas über die politischen Maßnahmen der vergangenen Monate. Wir bräuchten wirklich starke Anreize für die Reduktion des Energieverbrauchs. Diese Anreize sind zum Teil konterkariert worden durch diese sehr großzügigen, im Gießkannenprinzip aufgeteilten Subventionen – zuerst an die Haushalte und jetzt auch an die Unternehmungen.

Was wäre als alternativ denkbar gewesen?

Denkbar gewesen wäre etwa ein Bonussystem für die Reduzierung des Energieverbrauchs. Wenn zum Beispiel jemand beim Strom zehn Prozent Einsparung im Jahr überschreitet, dann könnte man einen Bonus ausschütten, der gleich hoch ist, wie die Kosten der eingesparten zehn Prozent gewesen wären. Das wäre ein viel effektiverer Ansatz gewesen als die Sparkampagnen, die jetzt laufen.

Sie befürchten, dass auf diesem Weg der erhoffte Einspareffekt von zehn, elf Prozent in den Haushalten nicht eintreten wird?

Wir sehen, dass der finanzielle Anreiz zur Reduktion von Energie deutlich gesunken ist. Das liegt nicht zuletzt auch an zusätzlichen Subventionen, die von einzelnen Bundesländern ausschüttet werden.

Mit dem Ziel, die Folgen der Teuerung abzufedern.

Natürlich gibt es eine Schicht in der Bevölkerung, die besonders hart von der Teuerung getroffen wird. Für diese Menschen hätte man aber maßgeschneiderte Unterstützungen heranziehen sollen, anstatt auf das Gießkannenprinzip zu setzen. Leider gewichten wir in der öffentlichen Diskussion generell den effizienteren Umgang mit Energie weitaus weniger stark als die Frage, wie wir die Energiekosten kompensieren können.

Wie kann man zu Hause effizienter mit Energie umgehen?

Ich empfehle, dass jeder einmal mit sich selbst einen Test durchführt und eine Art Energietagebuch anlegt und dafür so oft wie möglich den Stromzähler abliest. In Mehrgeschossbauten ist vielen ja nicht einmal bewusst, wo der Zähler sich befindet und wie man ihn abliest. Noch schwieriger ist es oft beim Gaszähler, zu dem man als Mieter manchmal gar keinen Zugang hat. Dann wäre es sinnvoll, sich zu notieren, wie groß die Ausgaben für Mobilität sind. Das alles zu überblicken, ist die Voraussetzung dafür, etwas zu optimieren. Die meisten wissen sehr genau darüber Bescheid, wie viel sie für ihr Mobiltelefon zahlen. Beim Energieverbrauch sind wir wesentlich weniger bewusst unterwegs.

Der Ukrainekrieg wird hoffentlich irgendwann vorbei sein. Ist dann auch das Energiesparen wieder hinfällig?

Nein. Unsere Klimaziele können wir nur erreichen, wenn bis 2030 die Treibhausgasemissionen um die Hälfte sinken. Und das geht nur, wenn auch der Energieverbrauch um mindestens ein Viertel zurückgeht. Das wird in der politischen Kommunikation leider nicht ausreichend klar signalisiert. Es wird nicht deutlich gemacht, um welches Ausmaß wir den Energieverbrauch zurückfahren müssen, um das zu erreichen, was im Regierungsprogramm festgehalten ist. In Deutschland läuft die Diskussion anders. Dort wird klarer gesagt, dass wir in ein neues energiepolitisches Umfeld eintauchen. Es ist irreführend zu kommunizieren, wir würden aus diesem Schlamassel schon irgendwie wieder herauskommen, wenn wir ein paar Lieferanten wechseln.

Um den Energieverbrauch so stark zu reduzieren, dürfte es kaum genügen, mit Deckel am Topf zu kochen und die Standby-Schalter zu überbrücken.

Da haben Sie völlig recht. Wahrscheinlich war es ein großer Fehler, bei der Reduzierung des Energieverbrauchs einige plakative Maßnahmen so stark hervorzukehren. Letztlich haben wir in unserem Energiesystem viel größeren Innovationsbedarf, als nur an einigen wenigen Schrauben zu drehen.

Was müsste geschehen?

Wir brauchen, um nur ein Beispiel zu nennen, ein großes Innovationspaket für den gesamten Gebäudebereich. Nötig sind Gesamtlösungen, wie sie etwa in der Schweiz umgesetzt werden. Da werden Gebäudekomplexe weitgehend energieautonom gemacht, mit Elementen wie Niedertemperatur-Wärmenetzen, die sich aus lokaler Geothermie speisen und Abwärme rezyklieren. Alleine aus dem Abwasser ist viel herauszuholen. Ohne solche Infrastrukturen werden wir die Klima- und Energieziele nicht schaffen.