Die gute Nachricht zuerst: Sowohl beim Erdgas als auch beim Strom sollte Österreichs Versorgung für den kommenden Winter sichergestellt sein, bestätigte E-Contro-Vorstand Alfons Haber am Rande der zweitägigen Tagung des österreichischen Verbands für Elektrotechnik (OVE), die bis Donnerstag in Graz stattfindet. "Die Speicherziele beim Gas wurden früher als erwartet erreicht. Auch beim Strom rechnen wir derzeit nicht damit, dass Abschaltungen erforderlich werden", so Haber. Wenngleich die europäische Situation - weniger Strom aus Wasserkraft wegen der Trockenheit und stillstehende Atomkraftwerke in Frankreich wegen Instandhaltungsarbeiten - genau im Auge behalten werden müsse.