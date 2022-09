Los geht’s täglich um zehn Minuten nach 7 Uhr, spätestens 20 Minuten später sind die Kinder in der Volksschule Pachern angekommen. Den Weg haben sie dann gemeinsam zu Fuß bestritten und nicht separat auf den Rücksitzen der elterlichen Autos. „Pedibus“ nennt sich das System, auf das man in Pachern (Gemeinde Hart bei Graz) setzt – und es wird in immer mehr Gemeinden in den ersten Schulwochen praktiziert.

Kurz erklärt, holen Begleitpersonen die Schul- oder Kindergartenkinder morgens an vereinbarten Punkten ab, von denen aus man dann gemeinsam zur Schule geht. Das Ganze funktioniert wie eine Buslinie, nur eben ohne den Bus. Und vor allem ohne die vielen „Elterntaxis“, die sich sonst oft vor den Schulgebäuden tummeln.