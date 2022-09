Während das Thema Energiesparen derzeit wegen der Folgen des Krieges in der Ukraine hoch im Kurs steht, verschlingt ein Gutteil der bestehenden Wohnhäuser in der Steiermark nach wie vor mehr Wärme und Strom, als es technisch sein müsste. So weit, so bekannt. Nun will das Land den Sanierungen einen Turbo verpassen und krempelt dafür das Förderregime komplett um. Ab 1. Jänner 2023 gibt es für jene, die ihre Wohnung oder ihr Haus thermisch sanieren wollen, deutlich mehr Geld. Auch die Modalitäten, um an die Mittel zu kommen, werden vereinfacht.