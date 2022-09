Im Westen geht die Sonne auf – zumindest was die Produktion von Strom angeht. So entsteht in Frauental an der Lassnitz (Bezirk Deutschlandsberg) eine 50.000 Quadratmeter große Fotovoltaikanlage. Baustart ist noch heuer, in Betrieb gehen wird die Anlage im April kommenden Jahres.