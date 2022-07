Öffentlichkeitswirksam, per „Appell an die zuständige Landesrätin“ wendet sich die steirische Jungbauernschaft gegen neue Fotovoltaikanlagen auf Freiflächen. Gemeint sind Pläne für große Solarstromkraftwerke auf Wiesen- und Ackerland, wie sie seit Monaten im ganzen Land gewälzt werden und mit einem Sachprogramm des Landes bald in geordnete Bahnen gelenkt werden sollen. „Lassen Sie uns unsere Äcker und nehmen Sie bitte unsere Dächer“, lautet der mit Transparenten untermalte Aufruf der Jung-Agrarier an Umweltlandesrätin Ursula Lackner (SPÖ).