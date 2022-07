28 Grad Celsius zeigt der Sensor auf der Holzterrasse knapp über dem Boden, aber immerhin unter einem Sonnenschirm an. Keine zehn Meter entfernt an einer von einem Baum gut beschatteten Stelle beträgt die Temperatur nur 23 Grad Celsius. Wir befinden uns im grünen Reich von Landschaftsgärtner Richard Wilfling in Hatzendorf. Zweck der Demonstration: Den Kühleffekt zu zeigen, den Bäume durch Verdunstung und Beschattung auf die Umgebungstemperatur bewirken.