Am Anfang stand ein "offenes Bücherregal", das Beatrix Altendorfer 2015 in St. Leonhard aufstellte. Die Idee: Jeder konnte dort ausgemusterten Lesestoff hinterlegen und abholen. Rund 125 offene Bücherregale gibt es heute in Graz, dazu kommen etliche in Graz-Umgebung. Aufgestellt werden sie mittlerweile sogar in den großen Einkaufszentren. Für die einzelnen Standorte ist Altendorfer nicht verantwortlich, sie entstehen, weil engagierte Bürger, Initiativen, Vereine oder auch Geschäfte die Idee aufgreifen. "Meine Rolle war es nur, die Idee aus Liebe zum Teilen bekannter und beliebter zu machen", so die fünfzigjährige Grazerin.