Sie dominieren die Schlagzeilen: immer häufiger werdende Extremwetterereignisse. Zuletzt etwa die Unwetterkatastrophe in Teilen Kärntens. Es sind Entwicklungen, die einem zu denken geben. Mit wissenschaftlich fundiertem Optimismus dagegenstemmen will sich Robert Galovic vom Wegener Center für Klima und globalen Wandel: „Wir sind hier, um noch mehr Bewusstsein zu schaffen und zu zeigen, an wie viele Berufsfelder die Klimaforschung eigentlich geknüpft ist.“