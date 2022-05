105 Windräder sind es nach aktuellstem Stand, die auf den steirischen Bergrücken Kreise in die Luft zeichnen und so übers Jahr gerechnet mehr als eine halbe Milliarde Kilowattstunden Strom in die Netze speisen. Viel oder wenig? Für den nötigen Umbau des Energiesystems hin zu erneuerbaren Trägern jedenfalls bei Weitem nicht genug, meint Stefan Moidl vom Branchenverband IG Windkraft. Das Ausbaupotenzial in der Steiermark wäre aus Sicht der Windkraftbetreiber um ein Vielfaches höher, werde aber bislang nicht genutzt.