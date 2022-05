„Inzwischen habe ich drei Fotovoltaikanlagen auf meinem Grundstück. Eine am Dach, eine hinter dem Haus und eine vorne im Garten“, erzählt Anton Schuller, der gemeinsam mit seinen Nachbarn und einem Bioladen die Erneuerbare Energiegemeinschaft (EEG) Hartberg gegründet hat. Die EEG Hartberg war die ersten in der Steiermark und eine der ersten in Österreich. Gemeinsam mit Nachbarn Energie zu produzieren, ist erst seit dem Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz von 2021 möglich. „Damals, als das neue Gesetz kam, informierte ich mich gleich über die Möglichkeit, eine EEG zu gründen. Denn ich sah darin eine Möglichkeit, meine Fotovoltaikanlage wirtschaftlich zu betreiben“, meint Schuller, der sich auch im Beruf täglich mit Themen wie Klimaschutz, Erneuerbare Energien und Transformation beschäftigt. Schuller ist Manager der Klima-und Energiemodellregion Hartberg, wo er sich unter anderem auch mit Energiegemeinschaften befasst.