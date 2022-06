"Europa macht mit 500 Millionen Menschen sechs Prozent der Weltbevölkerung aus. Wir nehmen uns überproportional wichtig und glauben, dass es wesentlich für die Welttemperatur ist, was wir tun.“ Das hat Andritz-CEO Wolfgang Leitner in dieser Zeitung im großen Sonntagsinterview am 3. April gesagt. Er hält uns also für Wichtigtuer, wenn wir gemäß meiner letzten Kolumne an dieser Stelle (24. April) wissen, dass zum Stoppen des globalen Temperaturanstiegs im Einklang mit den Pariser Klimazielen die fairen Beiträge aller Emissionsverursacher wesentlich mitentscheiden. Und dass die Beiträge statt überkandidelt gerade so proportional wichtig und richtig sind.