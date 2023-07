Es ist das Postkarten-Motiv Nummer eins: Schroffe Berge, klarer See, eine Kirche spiegelt sich im Wasser. Nein, Geheimtipps gibt es in Hallstatt keine mehr. Und doch versteckt sich am Waldbach im Echerntal ein Ort, der für Spannung sorgt – ein Kleinwasserkraftwerk. Der erste Aufschlag von Gerhard Breitenbaumer, der dieses Werk vor zehn Jahren umgesetzt hat. Als Geschäftsführer der Hallstatt Wasserkraft GmbH ist er stolz auf das, was sein Werk leistet: 4000 bis 5000 Haushalte, 22.000 Megawattstunden Strom pro Jahr.