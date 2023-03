Die Entwicklung ist unerbittlich: Von Jahr zu Jahr ziehen sich die Alpengletscher weiter zurück. Doch so massiv wie zuletzt war die Schmelze seit Aufzeichnungsbeginn noch nie, wie der aktuelle Gletscherbericht des Alpenvereins zeigt. Sämtliche der 89 beobachteten Gletscher Österreichs haben im letzten Jahr an Länge verloren, im Schnitt gingen sie um 28,7 Meter zurück. Das ist der höchste Wert, den es in der 132-jährigen Messreihe jemals gegeben hat.