Überschießend, ungeeignet, unverhältnismäßig, überzogen: Es sind keine wohlwollenden Worte, mit denen sich die österreichischen Bundesländer an die EU-Kommission richten. Stein des Anstoßes ist ein Brüsseler Verordnungsentwurf zum Schutz und zur Wiederherstellung der Natur. Das weitreichende Papier würde tief in Fragen der Raumordnung, Städteplanung und Landwirtschaft eingreifen und lässt nicht nur Bauernvertreter schäumen. In einer gemeinsamen Stellungnahme, die der Kleinen Zeitung vorliegt, lassen die Bundesländer am Vorhaben kaum ein gutes Haar und lehnen es in dieser Form strikt ab.