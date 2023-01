Die Gegend wirkt in der Totale auf den ersten Blick noch beeindruckend: ein Flussbett, eingerahmt von winterlicher Berglandschaft. Erst bei näherer Betrachtung wird klar, was Teile des Balkanflusses Drina in Bosnien-Herzegowina tatsächlich sind: eine schwimmende Mülldeponie. Der größte, 346 Kilometer lange Nebenfluss der Save birgt ein Meer aus Abfall – es ist vor allem, aber nicht nur Plastikmüll.