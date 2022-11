Als Österreichs Klimaministerin Leonore Gewessler zu Wochenbeginn im Konferenzzentrum von Sharm el-Sheikh eintraf, um in die zweite Verhandlungswoche einzusteigen, wurde sie dort von einem Routinier erwartet. Helmut Hojeksy weilt bereits seit eineinhalb Wochen in Ägypten, wo er für die österreichische Abordnung die fachlichen Fäden zieht. Der Wiener gilt als „Mr. Klimakonferenz“ schlechthin: Er war seit 1995 bei jeder einzelnen der bisher 27 weltweiten UN-Klimagipfel als Verhandler dabei. Und auch heuer sitzt der 64-Jährige in den Tagungsrunden in erster Reihe.