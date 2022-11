Jedes Jahr wird in Österreich eine Fläche in der Größe der burgenländischen Landeshauptstadt Eisenstadt für Bau- und andere Tätigkeiten neu in Anspruch genommen. Laut Umweltbundesamt kommen so im Schnitt täglich 11,5 Hektar bislang unverbautes Land unter die Räder - gemessen an der Größe des Landes ein europäischer Spitzenwert. Nicht zuletzt unter Druck dieser Zahlen hat sich die Bundesregierung im Vorjahr zum Gegensteuern entschlossen. Die damalige Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) kündigte im Oktober 2021 eine Bodenstrategie zur Reduktion des Flächenverbrauchs auf täglich 2,5 Hektar bis 2030 an, die Bund, Länder und Gemeinden über die Österreichische Raumordnungskonferenz gemeinsam erarbeiten sollten.