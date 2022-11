Während in der ersten Verhandlungswoche in Sharm el-Sheikh vor allem die Fachdelegierten der einzelnen Staaten am Ruder waren, steht die zweite Woche (ab 14. November) im Zeichen der Politik. Umwelt- und Klimaminister aus aller Welt haben an den Konferenztischen Platz genommen, um die heißen Kartoffeln aus dem Feuer zu holen und um jedes Zehntelgrad globaler Erwärmung zu ringen. Für Österreich ist Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) in Ägypten.