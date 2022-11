Während in der ersten Verhandlungswoche in Sharm el-Sheikh vor allem die Fachdelegierten der einzelnen Staaten am Ruder waren, steht die zweite Woche (ab 14. November) im Zeichen der Politik. Umwelt- und Klimaminister aus aller Welt haben an den Konferenztischen Platz genommen. Für Österreich ist Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) in Ägypten. Hier das aktuelle Geschehen: