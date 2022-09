Die Telefone in der heimischen Bioenergie-Branche liefen am Wochenende so heiß wie die Holzheizungen, für die sie eintritt. Eine Beschlussvorlage, über die morgen im EU-Parlament in Straßburg abgestimmt wird, sieht einschneidende Änderungen bei der Nutzung von Holz zum Heizen vor.