An der Küste Siziliens werden in diesem Sommer Wassertemperaturen von 30 Grad gemessen, ähnliche Rekordwerte verzeichnet das spanische Mallorca. Erfrischende Badetemperaturen am Mittelmeer sind, ausgelöst durch anhaltende Hitzewellen, ausbleibende Niederschläge und nicht zuletzt den Klimawandel, mittlerweile Mangelware. Experten warnen vor der stetigen Erhitzung der Ozeane.