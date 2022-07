Der Sommer hat sich am Donnerstag mit heißen Temperaturen in Österreich zurückgemeldet. Am heißesten war es in Niederösterreich, genauer in Seibersdorf, wo die Zamg an ihrer Messstation 37,4 Grad abgelesen hat (Stand 15.45 Uhr). In Bad Deutsch-Altenburg wurde bei 36,1 Grad geschwitzt. Eisenstadt schaffte es mit 35,9 Grad knapp in die Top drei der Höchsttemperaturen im Lande (dicht gefolgt von Wolkersdorf mit 35,8 Grad), berichtete die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik.

In Wien-Donaufeld zeigt die Messstation 35,2 Grad an. In Tirol war es in Imst mit 33,5 Grad, in Vorarlberg in Bludenz mit 33,3 Grad am wärmsten. Braunau/Rannshofen schaffte es mit 33,2 Grad an die Spitze in Oberösterreich, Hartberg mit 32,9 in der Steiermark. Der Top-Hitzewert in Salzburg wurde in Salzburg-Freisaal mit 32 Grad erreicht. In Kärnten kletterte das Thermometer "nur" auf 31,7 Grad (Ferlach).

Keine Entspannung in Urlaubsländern

Das Hochdruckwetter der kommenden Woche kommt von Nordwesten und wird nur wenig Einfluss auf Italien, Slowenien und Kroatien haben. Doch auch so ist für die von Hitze und Trockenheit geplagten Regionen kaum mit Entspannung zu rechnen. Die Niederschläge am Freitag und Samstag werden die Ebenen und Küsten der Adria kaum erreichen. Laut Zamg wird das meiste in den Bergen abregnen: "Es bleibt bei unseren südlichen Nachbarn sonnig und heiß bei 35 Grad. Ein Ende der Trockenheit ist vorerst leider nicht in Sicht."