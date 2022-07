Herr Kaser, Sie sind anerkannter Glaziologe und Klimaforscher und begleiten den „Klimarat“. Hat Sie das Unglück in den Dolomiten überrascht?

GEORG KASER: Es ist sehr tragisch, dass so viele Menschen ums Leben gekommen sind, aber wir beobachten das Zusammenbrechen der Gletscher schon lange. Bis hinauf zu den Gipfeln, also in großer Höhe, brechen die Gletscher ab.