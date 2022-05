Es ist eines der zentralen Vorhaben des „Green Deal“, des Klimaprogramms der EU-Kommission: Ab dem Jahr 2026, so schlug es die Kommission im vergangenen Sommer vor, soll für jede Tonne CO 2 , die aus den Rauchfängen der europäischen Gebäude oder aus den Auspuffen der Fahrzeuge entweicht, zu bezahlen sein. Dafür soll ein eigener CO 2 -Zertifikatemarkt geschaffen werden – nach Vorbild jenes Emissionsrechtehandels, dem seit 2005 der größte Teil der europäischen Industrie unterliegt (siehe Infobox unten).

Das Ziel: Das Preissignal soll helfen, den Treibhausgasausstoß der Union, wie vorgesehen, bis 2030 auf 55 Prozent des Werts von 1990 zu drücken. Die Einnahmen aus dem Zertifikatehandel sollen in einen Klima-Sozialfonds fließen, aus dem die Belastung sozial abgefedert wird.

Der Krieg in der Ukraine und die gewaltigen Teuerungen im Energiebereich haben die politischen Karten in Europa nun aber neu gemischt. Wenn heute der Umweltausschuss des EU-Parlaments über die Kommissionspläne abstimmt, ist an eine Mehrheit für die Maßnahme, die die Preise für Fossilenergie weiter antreiben würde, nicht zu denken. Stattdessen haben sich die Parlamentarier auf einen Kompromiss geeinigt, der jedoch mehrere Tücken aufweist.

Private sollen ausgenommen sein

Nach Vorschlag des Parlaments soll der Emissionsrechtehandel im Verkehrs- und Gebäudebereich ab 2026 vorerst nur für Unternehmen gelten – in der Praxis also für Firmenfahrzeuge und Geschäftsgebäude, nicht aber für Privatautos und Wohnhäuser. Erst frühestens 2029 sollen auch Privatpersonen einbezogen werden. Zudem soll der Preis für eine Tonne CO 2 auf 50 Euro gedeckelt werden. Zum Vergleich: Im Zertifikatemarkt für die Industrie hält die Tonne CO 2 derzeit bei rund 90 Euro.

Vor allem Sozialdemokraten und Grüne hatten im Parlament darauf gedrängt, die Haushalte vorerst nicht mit zusätzlichen Kosten zu belasten. Erwerben müssen die CO 2 -Zertifikate zwar jene Unternehmen, die den Sprit, das Heizöl und das Erdgas bereitstellen, doch die Mehrkosten würden letztlich auf die Preise für die Energieträger durchschlagen. Experten bezweifeln nun aber, dass sich der Kompromissvorschlag überhaupt umsetzen lässt. So müssten etwa an Tankstellen ab 2026 unterschiedliche Spritpreise vorherrschen, je nachdem, ob ein Privat- oder ein Dienstauto betankt wird. „Allein das zeigt schon die Unsinnigkeit dieser Lösung“, sagt Andreas Löschel, Professor für Ressourcenökonomik an der Universität Bochum. „Ein Privatmann, der ein Auto betankt, belastet das Klima ja gleich stark wie ein Angestellter mit Dienstwagen.“

"Preis ist viel zu gering"

Doch das ist für den Ökonomen nicht das einzige Problem. „Ein Preis von nur 50 Euro pro Tonne CO 2 ist viel zu gering, um die erhofften Effekte zu erzielen.“ Auf diese Weise werde es erforderlich, in anderen Bereichen umso mehr Maßnahmen zu setzen. „Und wir wissen, dass die volkswirtschaftlich dann wesentlich teurer kommen als ein Zertifikatehandel. Es ist ein Irrglaube, zu denken, mit einem Deckel für den CO 2 -Preis gehen die Kosten einfach weg“, sagt Löschel.

Kritik am Kompromissvorschlag des EU-Parlaments: Ökonom Andreas Löschel © KATJA MARQUARD

Das bestätigt Sonja Peterson vom Institut für Weltwirtschaft an der Universität Kiel. „Ein Emissionsrechtehandel ist prinzipiell ein sehr effizientes Instrument, um die Emissionen zu reduzieren. Die meisten Alternativen sind wesentlich teurer.“ Die geplante Deckelung des CO 2 -Preises ist für die Forscherin unverständlich, zumal der private Sektor ohnedies ausgenommen werden soll.

Folgen für Österreich

Folgen hätte der angepeilte Kompromiss auch für Österreich. Die hierzulande mit Juli startende CO 2 -Bepreisung, die von anfänglich 30 Euro je Tonne bis 2025 auf 55 Euro steigen soll, hätte im Jahr 2026 in den europaweiten Zertifikatehandel überführt werden sollen. Bleibt es beim Vorschlag des EU-Parlaments, müsste Österreich diese Pläne revidieren und das eigene System der Besteuerung vorerst länger fortschreiben.

