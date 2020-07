Facebook

Chinesische Behörden warnen, wie oe24.at berichtet, vor der nächsten Plage, nachdem ein Mann an der Pest erkrankt ist. Die Pest forderte im Mittelalter rund 100 Millionen Todesopfer - nun ist sie wieder zurück. Wie chinesische Behörden mitteilten, wurde bereits der erste Fall im autonomen Gebiet der Inneren Mongolei im Norden Chinas bestätigt.

Die chinesische Regierung hat nun Epidemie-Warnstufe 3 für das ganze Land ausgerufen - die offizielle Warnung beinhaltet auch das Jagen und Verzehren von Tieren, die die Pest übertragen können. Dazu zählen insbesondere Murmeltiere und Ratten sowie Mäuse. Die Bevölkerung wird dazu aufgerufen, Verdachtsfälle sofort zu melden. Ebenso soll man berichten, wenn man kranke oder tote Murmeltiere gesehen hat.

Zuletzt erkrankten im November mehrere Menschen in der Inneren Mongolei an der Pest.

Bitte keine Murmeltiere verspeisen

Die Behörden rufen Menschen dazu auf, keine Wildtiere zu essen, wie der Kurier berichtet. Inbesondere keine lebendigen und schon gar keine verendeten Erdhörnchen der Gattung Murmeltier. Sie gelten als Auslöser der berüchtigten Pestwelle, die den Nordosten Chinas ab 1911 heimsuchte und etwa 63.000 Menschenleben gefordert haben soll. Erst vergangene Woche wurde bei zwei Brüdern in der Mongolei die Pest diagnostiziert. Sie hatten zuvor Murmeltiere verspeist.

"Zum gegenwärtigen Zeitpunkt besteht das Risiko, dass sich in Bayan Nur eine epidemische Plage ausbreitet. Bürger sollen eigenverantwortlich handeln und sich bei anormalen gesundheitlichen Problemen sofort bei den Behörden melden", fordern die Gesundheitsbehörden Bayan Nurs auf.

Europa darf sich vorerst in Sicherheit wiegen, sind derzeit doch weder mongolische, noch chinesische Angriffspläne wie im Jahr 1347 bekannt. Und nein, große Sorgen sind in Anbetracht dieser Meldung sowieso nicht berechtigt: Weltweit werden laut WHO pro Jahr etwa 1.000 bis 2.000 Fälle von Beulenpest gemeldet. Grundsätzlich gilt vorerst also: Im Osten - und auch global - nichts Neues.