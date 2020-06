Nach Quarantäne"Sea Watch-3" startet neue Rettungsaktion im Mittelmeer

Die #SeaWatch3 sticht in See!

Nach über 3 Monaten im Hafen von #Messina sind wir endlich wieder unterwegs in die Such- und Rettungszone nördlich der libyschen Küste, wo wir dringend gebraucht werden. Unterstütze unsere Mission jetzt mit Deiner Spende: https://t.co/VWVuCv7XOc pic.twitter.com/oQNg2JVCYW