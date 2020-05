Facebook

In einem New Yorker Vorort hat ein Mann seinen Vater während eines Online-Videochats mit mehreren Teilnehmern getötet. Der 32-Jährige erstach seinen 72-jährigen Vater am Donnerstag, als dieser gerade an einem virtuellen Treffen auf der Internet-Plattform Zoom teilnahm, wie die Polizei in Suffolk County am Freitag mitteilte.

Mehrere Chat-Teilnehmer seien Zeugen der Tat und hätten den Notruf gewählt, hieß es weiter. Unklar sei noch, was die ungefähr 20 Chat-Teilnehmer gesehen hätten, sagte Polizeisprecher Kevin Beyrer der Lokalzeitung "Newsday". Das Opfer sei vom Bildschirm verschwunden, danach hätten die Meeting-Teilnehmer gehört, wie es nach Luft schnappte. Der mutmaßliche Täter versuchte laut Polizei zu fliehen, wurde jedoch unweit des Tatorts festgenommen. Gegen ihn wird wegen Mordes ermittelt.