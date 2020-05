Der 64-Jährigere tötete in einem Tessiner Lokal seine 47-jährige Ex-Partnerin sowie einen 60-Jährigen.

Ein 64-jähriger Ex-Polizist hat am Sonntagnachmittag im Schweizer Tessin einen 60-jährigen Mann und eine 47-jährige Frau erschossen, ehe er sich selbst das Leben nahm. Die Tat ereignete sich in einem Lokal an der Piazza Grande des Ortes Giubiasco, berichtete die Tessiner Kantonspolizei. Höchstwahrscheinlich habe es sich um eine Beziehungstat gehandelt.

Der pensionierte Polizeibeamte habe mit der 47-Jährigen in Trennung gelebt, hieß es. Er habe um 14 Uhr zunächst auf den Mann und danach auf die Frau gezielt. Nachdem die beiden noch an Ort und Stelle ihren schweren Verletzungen erlegen waren, habe sich der erst vor wenigen Monaten in den Ruhestand getretene Mann selbst getötet.