Nach einer Explosion in einer Fabrik für chemische Produkte in Marghera auf dem Festland von Venedig hat sich am Freitag eine dichte Rauchwolke entwickelt. Die schwarze Wolke sei in Kilometer weiter Entfernung zu sehen, berichteten lokale Medien. Die Gemeinde Venedig rief die Bevölkerung auf, zu Hause bei geschlossenen Fenstern und Türen zu bleiben.

Geraten wurde den Bewohnern, die Fenster mit nassen Tüchern dicht zu machen, um das Eindringen des giftigen Rauchs zu verhindern. Bei der Explosion wurde ein Arbeiter schwer verletzt, berichteten lokale Medien. Mehrere Buslinien, die nach Marghera fahren, wurden umgeleitet. Schon seit Jahren meldeten die Gewerkschaften Sicherheitsmängel in der Chemiefabrik.

⚠ #Incendi #Malcontenta ⚠



AGGIORNAMENTO - Nota @vvfveneto



"Esplosione e incendio in un’azienda chimica a #Marghera: intervento di 8 squadre a terra dei Vigili del fuoco e il nucleo nbcr. Scattato Piano d'emergenza esterno per la possibile dispersione di sostanze chimiche" pic.twitter.com/K0ugH6Fm49 — Comune di Venezia (@comunevenezia) 15. Mai 2020

#PortoMarghera #Incendio



Incendio in zona industriale a #Malcontenta



⚠ L'amministrazione comunale invita la popolazione in via prudenziale a chiudere le finestre e restare in casa pic.twitter.com/vb0zhvSnKD — Comune di Venezia (@comunevenezia) 15. Mai 2020