Ashlee Simpson © APA

US-Sängerin und Schauspielerin Ashlee Simpson (35) und ihr Mann Evan Ross (31) erwarten wieder Nachwuchs. Sie würden sich so freuen, diese Neuigkeit zu teilen, schrieb die Musikerin ("Autobiography") am Donnerstag auf Instagram zu einem Foto, auf dem das Paar einen positiven Schwangerschaftstest ins Bild hält. Sie könnten es kaum erwarten, den neuen Zuwachs willkommen zu heißen, fügte Ross, Sohn von Soul-Diva Diana Ross, auf seinem Instagram-Account dazu. Beide verwiesen auf ein Hilfsprogramm für schwangere Frauen und junge Mütter in der Coronakrise, das sie mit Spenden unterstützen würden.

Die gemeinsame Tochter des seit 2014 verheirateten Paares, Jagger Snow, ist vier Jahre alt. Zudem hat die jüngere Schwester von Popsängerin Jessica Simpson (39) den elfjährigen Sohn Bronx Mowgli aus ihrer 2011 geschiedenen Ehe mit Rocker Pete Wentz.