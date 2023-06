Ein Tauchboot, das gelegentlich Touristen zum Wrack der "Titanic" transportiert, wird im Atlantik vermisst. Derzeit werde nach dem Gefährt gesucht, teilte die Küstenwache in der US-Stadt Boston dem britischen Sender BBC am Montag mit. Vorerst war nicht bekannt, ob Menschen an Bord des U-Boots vermutet werden. Allerdings berichten britische Medien, dass Hamish Harding, CEO von Action Aviation in Dubai, einer der fünf Menschen an Bord des vermissten U-Boots sein soll. Sein Stiefsohn schrieb am Montag auf Facebook, sein Stiefvater sei auf einem U-Boot verschwunden.

Vor Beginn der Expedition hatte Harding am Dienstag noch auf Instagram geschrieben, dass sich ein „Wetterfenster geöffnet“ habe und der Tauchgang am nächsten Tag beginnen könne. Als Spezialist werde er an der Mission teilnehmen. Auf dem Bild ist zu sehen, wie er seine Unterschrift auf das Banner mit dem Titel "Titanic Expedition - Mission V" setzt.

Weiter schreibt Harding, dass "aufgrund des schlimmsten Winters in Neufundland seit 40 Jahren" in diesem Jahr wohl nur eine Mission stattfinden werde. An der Mission würden "einige legendäre Forscher" teilnehmen, einige hätten bereits "mehr als 30 Tauchgänge zur RMS Titanic unternommen".

Tauchgang für zahlende Touristen

Berichten zufolge bietet ein Unternehmen an der amerikanischen Ostküste Tauchgänge für Abenteuerlustige zur "Titanic" an. Der Zeitung "New York Times" zufolge kostete eine Fahrt im Sommer 2022 rund 250.000 US-Dollar (aktuell 229.000 Euro).

Die "Titanic" war 1912 auf ihrer Jungfernfahrt von Southampton nach New York im Nordatlantik gesunken, mehr als 1500 Menschen starben. Die Überreste des berühmten Luxusdampfers wurden 1985 in rund 3800 Metern Tiefe entdeckt. Erst vor Kurzem hatten Wissenschaftler mithilfe hochauflösender 3D-Bilder die bisher genaueste Darstellung des Wracks geboten.