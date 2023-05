Lignano rüstet sich für den jährlichen Urlauberansturm am Pfingstwochenende: 80.000 Besucher, darunter schätzungsweise 20.000 Österreicher, werden erwartet. Für heuer hat der Tourismusort noch strengere Regeln erlassen.

Auf der einen Seite sind die jungen Urlauber in der Vorsaison sehr willkommen. Andererseits ärgern sich viele Menschen in der Gemeinde darüber, dass die vor allem aus Österreich stammenden Frühsommerfrischler gerne lange und wild Party machen. Auch die Berichte über übermäßigen Alkoholkonsum minderjähriger Jugendlicher, von denen einige in irgendwelchen Ecken des Badeortes ihren Rausch ausschlafen, schockiert die Friauler Öffentlichkeit jedes Jahr. "Leider ist der Pfingsturlaub in Lignano für die jungen Österreicher im Laufe der Jahre zu einem Anlass geworden, um mit dem Alkoholkonsum zu übertreiben, was dem Image der Stadt schadet", sagte Laura Giorgi, Bürgermeisterin von Lignano Sabbiadoro, zur Austria Presse Agentur (APA).

Alkoholverbot

Alkohol wird in Lignano auch heuer ausgeschenkt. Aber: Ab Donnerstag dürfen Alkoholika in Geschäften nur bis Mitternacht verkauft werden und in Lokalen nur bis 3 Uhr. Bis 6 Uhr darf dann überhaupt kein Alkohol verkauft werden. Es gilt ein Alkoholkonsumationsverbot im öffentlichen Raum. Damit die Urlauber den öffentlichen Raum verlassen, gibt es zwei zusätzliche Strategien: Laute Musik muss um 1 Uhr gedrosselt werden und darf nur noch als Hintergrundmusik bis 2 Uhr weiterlaufen. Damit die Feiernden nicht auf den Strand ausweichen, gilt ein Betretungsverbot des Strandes von 1 Uhr bis 6 Uhr. Zusätzlich gilt für den Strandbereich der Eingänge 1 bis 19 in Lignano Sabbiadoro ein Betretungsverbot von 20 bis 6 Uhr. Lokale mit Musik müssen zusätzlich Security organisieren.

Drogenspürhund

Noch eine weitere Kontrollinstanz wartet heuer auf die Pfingsturlauber: Die italienische Exekutive hat den Einsatz eines Drogenspürhundes angekündigt.