Die Familienstreitigkeiten scheinen sich etwas zu beruhigen: Prinz Harry wird nun doch an der Krönung seines Vaters König Charles III. teilnehmen. Das teilte der Buckingham-Palast mit. Herzogin Meghan werde jedoch mit den beiden Kindern des Paares – Prinz Archie und Prinzessin Lilibet – in Kalifornien bleiben.



Über die Frage nach der Teilnahme von Harry, 38, und seiner Familie hatte es monatelange Spekulationen gegeben. Das Verhältnis zu den restlichen Royals ist nach Harrys Buch über seine Familie und nach zahlreichen Vorwürfen stark angespannt. Die Krönung von König Charles, 74, und seiner Frau Camilla, 75, wird am 6. Mai in London stattfinden.

Familie ist erleichtert

Wie Daily Mail berichtet, meint ein Beobachter der britischen Königsfamilie: "Charles ist erleichtert. Der Rest der Familie ist erleichtert, dass Meghan nicht dabei sein wird. Und für Kate wäre Meghans Anwesenheit besonders unangenehm gewesen." Schon der Trauermarsch für die verstorbene Queen mit Meghan und Harry sei für Kate aufgrund der angespannten Situation "sehr schwierig" gewesen.

Streit wegen der Blumenmädchen-Kleider

In seinem Buch "Reserve" erklärte Harry, wie es angeblich zu dem Streit zwischen den königlichen Damen gekommen sei. So soll Kate vor Harry und Meghans Hochzeit Stress wegen der Kleider für die Blumenmädchen gemacht haben. Nach einer hitzigen Konversation soll die Dreifachmama schlussendlich sogar geweint haben.