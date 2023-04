Drogenfahnder haben in der Dominikanischen Republik die größte Menge an Kokain in der Geschichte des Landes beschlagnahmt. In einer für den niederländischen Hafen Rotterdam bestimmten Ladung Bananen aus Ecuador seien insgesamt mehr als zwei Tonnen des Rauschgifts gefunden worden, berichtete ein Sprecher der nationalen Anti-Drogenbehörde DNCDRD am Samstag.

Großer Erfolg für Ermittler

Während des zehnstündigen Einsatzes am Hafenterminal Caucedo in der Stadt Boca Chica hätten die Behörden 2.188 Päckchen mit einem Gewicht von je rund einem Kilogramm beschlagnahmt, die "mutmaßlich Kokain" enthielten, hieß es weiter. Damit handelt es sich um eine Rekordmenge an bei einem einzigen Einsatz beschlagnahmten Droge. Seit Jahresbeginn hatten die Behörden in der Dominikanischen Republik bisher insgesamt fünf Tonnen Drogen sichergestellt.

Grundlage des Einsatzes am Hafen von Boca Chica seien auch nachrichtendienstliche Erkenntnisse gewesen, hieß es von der DNCDRD weiter. Die Pappkartons, in denen das Kokain versteckt gewesen sei, hätten sich in einem aus Ecuador kommenden Kühlcontainer befunden, dessen Zielort der Hafen von Rotterdam gewesen sei.

Drogen werden häufig in Obsttransporten geschmuggelt. Am 30. März meldete die norwegische Polizei die Beschlagnahme von rund 800 Kilo in einer Bananenlieferung verstecktem Kokain in Oslo.