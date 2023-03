Zur Rettung des alternden Öltankers "Safer" vor der Küste des Jemen haben die Vereinten Nationen ein Schiff zum Transfer von einer Million Barrel Rohöl gekauft. Dieses solle im nächsten Monat auf den Weg ins Rote Meer geschickt werden, um das Öl aus der "Safer" aufzunehmen, sagte Achim Steiner, Chef der UN-Entwicklungsorganisation UNDP am Donnerstag in New York.

Die Vereinten Nationen warnen seit Jahren, dass der Tanker auseinanderbrechen und eine Umweltkatastrophe verursachen könnte - nun sei eine Lösung in greifbarer Nähe. An Bord des maroden, 45 Jahre alten Lagerschiffs "Safer" befinde sich fast viermal so viel Öl, wie 1989 vor Alaska aus dem auf Grund gelaufenen Tanker "Exxon Valdez" auslief. Der "Exxon Valdez"-Unfall gilt als eine der größten Umweltkatastrophen der Seeschifffahrt. Die "Safer" unter Kontrolle der jemenitischen Houthi-Rebellen wird als Ölspeicher genutzt. Seit Ausbruch des Bürgerkriegs wurde das Schiff nicht mehr gewartet. Neben den Folgen für Umwelt und Fischerei wäre auch der Seehandel massiv beeinträchtigt, hieß es.