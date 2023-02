Thomas Brunner (48) ging 2011 von Kiew in die Zentralukraine, übernahm in Timoschiwka, heute 250 Kilometer von der Front entfernt, eine frühere Schweinekolchose, 1200 Hektar groß. Seither züchtet er dort mit seinen 35 Mitarbeitern Schweine und betreibt auf bestem Schwarzerde-Boden Ackerbau. Brunner hat bäuerliche Wurzeln, studierte Wirtschaft in Linz, startete seine Karriere im Marketing von Henkel in Osteuropa.