Traurige Nachrichten aus Japan: In einem Skigebiet in der Nähe von Nagano sind mehrere Skifahrer in eine Lawine geraten. Zwei von ihnen sollen ums Leben gekommen sein, darunter wird japanischen Presseberichten zufolge auch eine Person aus Österreich vermutet.

Es soll sich um zwei Männer handeln, der zweite soll aus den USA stammen. Lawinenwarnung habe es keine gegeben.