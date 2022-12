Im Zentrum von Paris sind bei bei einem kurdischen Kulturzentrum Schüssen drei Menschen erschossen und vier teils schwer verletzt worden. Ein Mann sei festgenommen worden, hieß es am Freitag in Polizeikreisen.

Wie Staatsanwältin Laure Beccuau mitteilte, war der mutmaßliche Angreifer den Behörden bekannt. Ein rassistischer Hintergrund der Tat werde geprüft. Bürgermeisterin Anne Hidalgo bezeichnete den Täter als einen "rechtsextremen Aktivisten". Der 69-Jährige soll Medienberichten zufolge schon mehrmals Migranten angegriffen haben.

Der Tatverdächtige ist laut "Le Parisien" ein pensionierter Lokführer der französischen Staatsbahnen SNCF. Der Sender France Info berichtete unter Berufung auf Polizeikreise, der Mann sei wegen zwei versuchter Tötungen bekannt. "Le Parisien" schrieb, dass der Franzose im vergangenen Jahr mit einem Säbel auf ein Migrantenlager losging und dort mehrere Menschen verletzte. Der Mann sei erst Mitte Dezember aus dem Gefängnis gekommen und habe sich unter Justizaufsicht befunden.

"Die kurdische Gemeinschaft und durch sie alle Pariser wurden durch diese Morde, die von einem rechtsextremen Aktivisten begangen wurden, ins Visier genommen", schrieb die Parister Bürgermeisterin Hidalgo auf Twitter. "Die Kurden, wo auch immer sie leben, müssen in Frieden und Sicherheit leben können. Mehr denn je steht Paris in diesen dunklen Stunden an ihrer Seite."





Während seiner Festnahme gelangte die Polizei an die Waffe, mit der er geschossen hatte, heißt es. Es wurden Ermittlungen wegen Mordes, vorsätzlicher Tötung und schwerer Gewalt eingeleitet. "Es gab sieben oder acht Schüsse, es herrscht Panik", sagte eine Augenzeugin der Nachrichtenagentur AFP kurz nach den Verbrechen. Beim Tatort handelt sich um eine kleine Straße mit vielen Restaurants, nicht weit von den großen Boulevards mit ihren bekannten Kaufhäusern. Die Taten seien in der Nähe eines kurdischen Kulturzentrums geschehen, Feuerwehr und Rettungskräfte waren im Einsatz.

Innenminister Gérald Darmanin kündigte an, zum Angriffsort im zehnten Pariser Stadtbezirk fahren zu wollen. Emmanuel Grégoire, der für die Pariser Bürgermeisterin arbeitet, dankte den Sicherheitskräften für ihren raschen Einsatz. Seine Gedanken seien bei den Opfern und den Zeugen des Anschlags. Die Stadtteilbürgermeisterin wolle sich an den Ort des Vorfalls begeben.