Im Sommer lassen sich hier Tausende Touristen in mediterraner Atmosphäre genüßlich durch die Straßen treiben. Am Sonntag glich Casamicciola auf der italienischen Insel Ischia einem Ort der Zerstörung. Das italienische Fernsehen zeigte Bilder einer Katastrophe: Matsch und Geröll lagen auf den Straßen, auf den Bürgersteigen türmten sich Schlamm und zerstörte Pkws. Ein Bagger versuchte die Straßen in dem kleinen Ort im Norden der Insel im Golf von Neapel für die Rettungsfahrzeuge befahrbar zu machen. Immer noch fließt braunes Regenwasser in Strömen Richtung Meer. Fernsehbilder zeigen wie zwei Touristenbusse am Strand im Matsch feststecken.